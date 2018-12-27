هل يصبح التدخين في روسيا جريمة يعاقب عليها القانون؟

أعدت وزارة الصحة الروسية مشروع قانون جديد لتحقيق سياسة الدولة الخاصة بمكافحة التدخين.

وذكرت وكالة تاس أن المشروع يقضي بخفض عدد المدخنين إلى 5% خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وبعد ذلك، سيمنع تداول التبغ علنا بصورة تدريجية.

ويعتقد معدو سياسة مكافحة التدخين، بأنه عند تنفيذ الخطة دون توقف وعلى التوالي، سيترك التدخين سنويا 0.5% من المدخنين في روسيا.

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وإلى جانب الدعوات إلى ترك التدخين، تقترح وزارة الصحة الروسية منع ظهور مواد جديدة من منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، ومنتجات التبغ التي لا تدخن. كما تقترح الوزارة أن تكون علب السجائر ذات نمط وشكل واحد.

وبلغ عدد علب السجائر التي بيعت عام 2017 في روسيا 13.1 مليار علبة، ووفقا لبيانات المركز الروسي لاستطلاعات الرأي، فإن نسبة المدخنين في روسيا تبلغ حاليا 34% من السكان أو 50 مليون شخص.

وقد أعلنت وزارة الصحة الروسية، في 2 نوفمبر الماضي، أن عدد الوفيات بسبب التدخين والكحول أعلى بكثير مما هو عليه في بقية الدول.

لذلك منذ شهر يوينو 2018، أصبحت السجائر الإلكترونية والنرجيلة وغيرها تخضع لقوانين مكافحة التدخين في روسيا.

المصدر: لينتا. رو