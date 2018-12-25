قواعد مهمة لحماية الأسنان
يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.
ومن أجل ذلك، يجب أن نراعي قواعد يومية لحماية الأسنان:
- تنظيف الأسنان مرتين يوميا
تعد هذه قاعدة مهمة، ولكن العديدين يتجاهلونها. ويجب أن تستمر عملية تنظيف الأسنان في كل مرة دقيقتين، صباحا ومساء.
- عدم المبالغة في تنظيف الأسنان
إذا نظف الشخص أسنانه أكثر من مرتين في اليوم، أو بالغ في تنظيفها مدة 5-8 دقائق، فإن هذا سيلحق الأذى بطبقة مينا الأسنان التي تحميها. لذلك، وعند استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، ينصح بعدم الضغط بقوة على الأسنان.
- استخدام الفرشاة والخيط
يؤكد الأطباء على أهمية تنظيف الأسنان باستخدام الخيط والفرشاة بغض النظر عن الترتيب والتوالي.
- الابتعاد عن المشروبات الغازية
تلحق المشروبات الغازية أضرارا كبيرة بالأسنان، لأنها تحتوي على حمض يسبب تآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى ظهور التسوس ويؤذي الجذور.
- مراجعة طبيب الأسنان
من الضروري مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري.
المصدر: ميديك فورم