8 مواد غذائية لمن يريد الإنجاب

يلعب هرمون الذكورة "التستوستيرون" دورا هاما في تعزيز مستوى الرغبة الجنسية والخصوبة وكتلة العضلات وتوزيع الدهون وإنتاج الخلايا الحمراء.

ولما كان كثيرون من الرجال يحلمون باكتساب عضلات مفتولة بعد التدريبات البدنية، والحفاظ على مستويات الرغبة الجنسية والخصوبة عالية عندهم، فإن تلك المواد الغذائية الثمانية لا شك سوف تساعد في رفع مستوى هرمون "التستوستيرون" في الجسم بصورة طبيعية، دون اللجوء إلى أي أدوية.

سمك التونة- هذه الأسماك غنية بفيتامين D المرتبط بإطالة العمر وإنتاج هرمون"التستوستيرون"، فهو مفيد جدا لصحة القلب لأنه يحتوي على بروتينات كاملة وسعرات حرارية قليلة ويمكن تناول المعلب منها والطازجة.

الحليب منخفض الدهون- يعتبر الحليب مصدرا مهما للبروتينات والكالسيوم ويوصى بتناوله بصورة خاصة للنساء والأطفال الذين هم بحاجة لتقوية عظامهم كما أن احتواءه على فيتامين D يساعد في رفع مستوى "التستوستيرون" في الجسم.

صفار البيض- مصدر ممتاز لفيتامين D. للكوليسترول سمعة سيئة، بيد أن صفار البيض يحتوي على مواد مغذية أكثر من البياض.

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كما أن صفار البيض فعال أيضا عند انخفاض مستوى هرمون "التستوستيرون" في الجسم.

الرقائق المعالجة- تعتبر رقائق البذور المشبعة بفيتامين D إفطارا شهيا ومفيدا لأنها تحتوي هذا الفيتامين، الذي يرفع مستوى "التستوستيرون" في الجسم.

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المحار- يعتبر مادة مغذية مهمة جدا في مرحلة البلوغ، حيث بمساعدته يمكن الاحتفاظ بمستوى جيد للهرمونات الذكورية على امتداد طول الحياة، ولذلك عند انخفاض مستوى "التستوستيرون" في الجسم ينصح بتناول المواد الغذائية الغنية بعنصر الزنك، والمحار يحتل المرتبة الأولى في هذا المجال.

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السرطان والقنبري- مصدر طبيعي للزنك، فقد تحتوي 150 غرام منها على نصف الجرعة اليومية اللازمة من الزنك للجسم.

لحم البقر- بالطبع تناول كميات كبيرة من هذا اللحم مضر بالصحة، ولكن بعض أجزاء لحم البقر تحتوي على مواد مغذية مفيدة للصحة، وهذه الأجزاء هي الكبد الذي يعتبر مصدرا مهما لفيتامين D.

البقول- البقوليات بأنواعها مفيدة للجسم لاحتوائها على مواد مغذية عديدة ومهمة للجسم فجميع أنواع البقول تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين D وعنصر الزنك.

المصدر: ميدك فورم