 
مباشر

"الضوء" لمكافحة الحكة الجلدية

الصحة

Globallookpress Rudolf/Arco Images GmbH
طريقة جديدة للتخلص من الحكة الجلدية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7yl

اكتشف علماء من أوروبا أن الضوء يساعد المرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية المزمنة، للتخلص من الحكة المزعجة.

إقرأ المزيد
تحديد الآلية المسؤولة عن الشعور بالحكة!

واقترح علماء مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي استخدام محلول خاص من ابتكارهم، يحقن في نسيج الجلد ويستمر مفعوله لفترة طويلة، وينشط بتأثير الضوء.

وكان العلماء قد اكتشفوا الخلايا العصبية المختصة في إدراك الحكة. وتقع هذه الخلايا في الطبقة العليا من الجلد، وتنقل إشارات خاصة للدماغ.

وتمكن الباحثون على ضوء هذا الاكتشاف من ابتكار مادة كيميائية حساسة للضوء، ترتبط مباشرة بالخلايا العصبية "التي تحك"، وتحت تأثير الأشعة تحت الحمراء غير الضارة للجسم، يتم تدمير هذه الخلايا دون أن تتضرر الخلايا الأخرى.

واختبر العلماء طريقتهم على الفئران المخبرية وتبين أنه بعد حقنها بالمحلول المذكور، وتوجيه الأشعة تحت الحمراء، توقفت الحكة عدة أشهر. ولأن الفئران لم تعد تخدش جلدها، فإن الجروح السابقة بدأت تشفى وانخفضت مساحة الالتهابات.

إقرأ المزيد
علماء يحذرون من "قاتل" يعيش على جلد الجميع!
علماء يحذرون من "قاتل" يعيش على جلد الجميع!

ويقول بول هيبنستال، الرئيس العلمي لفريق البحث: "نأمل في أن تساعد طريقتنا الناس الذين يعانون من أمراض جلدية مزمنة مثل الأكزيما التي تسبب الحكة".

ويخطط الفريق العلمي لإثبات فعالية الطريقة الجديدة وعدم خطورتها باختبارها سريريا.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الكلب المسعور" يغادر إدارة ترامب.. ماذا قال "المصدومون" من القرار؟