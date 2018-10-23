جراح يستخرج 122 مسمارا معدنيا من معدة مريض!

تمكن طبيب في مدينة أديس أبابا الإثيوبية، من استخراج زهاء 122 مسمارا وأدوات حادة أخرى، من معدة شاب أسعف إلى المستشفى على عجل، نتيجة التهامه كمية هائلة من المعادن.

وفي تعليقهم على الحادث الاستثنائي، أشار الأطباء إلى أن الشاب يعاني من مرض عقلي أصيب به قبل عشر سنوات، بينما توقف منذ عامين عن تناول الأدوية الضرروية للحفاظ على صحته العقلية.

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وبدأ المريض يفقد توازنه تدريجيا مع إيقاف الدواء، كما عرف عنه القيام بتصرفات غير طبيعية ومؤذية في بعض الأحيان، إلى أن انتهى به المطاف بتناول هذه الكمية الجنونية من المسامير.

وأكد الأطباء أنهم عثروا على 122 مسمارا، طول الواحد منها يبلغ 10 سنتيميترات، بالإضافة إلى أربعة مسامير صغيرة وإبرتين وبضع قطع زجاجية.

وفي السياق نفسه، رجح الأطباء أن المريض ابتلع المسامير عن طريق شرب كمية كبيرة من الماء، بينما تعجبوا بشدة من عدم تعرض معدته لجروح بليغة أو لالتهابات قاتلة.

المصدر: AFP