مقدمات الارتجاع أثناء الحمل تضاعف خطر الإصابة بالخرف

توصلت دراسة إلى أن النساء اللواتي يعانين من مقدمات الارتجاع خلال فترة الحمل يزيد لديهن احتمال الإصابة بالخرف ثلاث مرات ونصف في وقت لاحق من العمر.

ويعتقد الباحثون أن أولئك اللواتي يواجهن مقدمات الارتجاع "pre-eclampsia" هن أكثر عرضة لخطر الخرف الوعائي الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

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ويقول الباحثون إن مقدمات الارتجاع هي اضطراب خطير تعاني منه امرأة واحدة من كل 14 حاملا، ويتطور جراء ارتفاع ضغط الدم وغيره من المضاعفات أثناء الحمل، ما يشكل خطرا على الأم وطفلها، حيث أنه ينجم عن انخفاض تدفق الدم من خلال المشيمة، ما يحد من تدفق الأوكسيجين والمواد المغذية إلى الطفل، وهو ما يمكن أن يمنع نموه.

ويمكن أن تساعد النتائج الحديثة على تحديد النساء اللاتي لديهن مخاطر عالية للإصابة بالمرض، وهذا ما قد يمكنهن من الاستفادة من التدخلات الطبية المبكرة لخفض مستويات ضغط الدم والكولسترول.

وقام الباحثون في معهد "Statens Serum Institut"، في الدنمارك، بتحليل بيانات أكثر من 1.1 مليون امرأة ولدت كل منهن على الأقل مرة واحدة بين عامي 1978 و2015، ولم يتم تشخيصهن بأمراض القلب أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب، أو مرض السكري أو الخرف ما قبل الولادة الأولى.

وبعد الأخذ في الاعتبار العمر والولادات السابقة، وجدوا أن النساء اللواتي لديهن تاريخ مع مقدمات الارتجاع، لديهن احتمالات تزيد عن 3 أضعاف لخطر الإصابة بالخرف الوعائي في وقت لاحق من الحياة، مقارنة باللواتي لم يكن لديهن أي تاريخ لحالات مقدمات الارتجاع.

المصدر: تلغراف