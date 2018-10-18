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خبراء التغذية يحذرون من هذه الأطعمة!

الصحة

خبراء التغذية يحذرون من هذه الأطعمة!
ZUMAPRESS.com-© Zhengyi Xie
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نشر خبراء التغذية قائمة بالأطعمة الضارة بالصحة ونصحوا المستهلكين بعدم شرائها لما فيها من مواد ضارة على صحة البشر.

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وذكرت صحيفة "MedDaily"، أن الخبراء وضعوا منتجات اللحوم المصنعة كالنقانق والمرتديلا في قائمة أكثر المواد الغذائية ضررا على الصحة. كما أنه كلما كانت هذه الأطعمة أرخص، تضاعفت فيها المواد السامة المسرطنة.

وجاءت المواد الغذائية المدرجة تحت تصنيف "نصف مصنعة" في الترتيب الثاني لأسوأ المواد الغذائية، كمنتجات الأجبان الرخيصة المصنوعة من مواد رخيصة من زيوت ودهون معالجة، ولاحتوائها على نسبة عالية من المواد الحافظة كالفوسفات.

واحتلت المواد الغذائية المعلبة المرتبة الثالثة للمواد الغذائية الضارة، وهنا يلعب سعر المنتج دورا هاما، فكلما كانت علبة الغذاء أرخص، كان ضررها أكبر، وأكثر ما يشاهد هذا الصنف "السام" في الأسماك المعلبة بسبب تأكسد العلب.

المصدر: لايف. رو

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