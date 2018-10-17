كم سيبلغ متوسط عمر الشعوب العربية بحلول عام 2040؟

كشف العلماء عن أسماء البلدان التي سيعيش فيها السكان بمتوسط عمر أعلى أو أدنى بحلول عام 2040.

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وتتصدر إسبانيا قائمة البلدان التي سيكون فيها أعلى متوسط عمر متوقع، حيث يتوقع أن يعيش الناس في عام 2040 حتى بلوغ عمر 85.8 عاما.

في حين أن ليسوتو في جنوب إفريقيا، ستكون الأسوأ حالا، حيث من المرجح أن يكون متوسط العمر المتوقع لسكانها 57.3 سنة فقط.

ومن المتوقع أن تظل المملكة المتحدة خارج قائمة أول 20 بلدا، لتحتل المرتبة 23 بمتوسط عمر 83.3.

وستتراجع الولايات المتحدة من المرتبة 43 إلى المرتبة 64، بمتوسط عمر متوقع سيبلغ 79.84 سنة عام 2040 وفقا للدراسة.

ويقول العلماء إنه من المرجح أن يتباطأ تحسن الأجيال الحديثة بسبب مشكلات صحية مثل البدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم والكحول والتدخين.

وتم إعداد التوقعات الصحية العالمية من قبل باحثين من معهد تقييم القياسات الصحية في جامعة واشنطن، ونشرت الدراسة في دورية "The Lancet" الطبية، حيث كشفت النتائج أن الناس في كل بلد من العالم من المرجح أن يعيشوا حياة أطول بحلول عام 2040 أكثر مما يعيشون حاليا.

ولكن العلماء يتوقعون أن يكون هناك ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يموتون من الأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض الرئة والكلى.

ويعتمد مدى سرعة ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع للبلدان على مدى حسن التعامل مع التهديدات الصحية المتزايدة، ويقول الدكتور كريستوفر موراي: "ستظل أوجه عدم المساواة كبيرة في عدد كبير من البلدان، وسيستمر الكثير من الناس في الحصول على دخل منخفض نسبيا، وتعليم سيئ، ويموتون قبل الأوان".

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وأضاف موراي قائلا: "يمكن أن تحقق الدول تقدما أسرع من خلال المساعدة على مواجهة المخاطر الكبرى، خاصة التدخين والوجبات الغذائية السيئة".

وتأتي عقب إسبانيا في المراكز العشرة الأولى: اليابان، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع 85.7 سنة في العام 2040، وسنغافورة 85.4 سنة، وسويسرا 85.2 سنة، والبرتغال وإيطاليا 84.5 سنة، وإسرائيل 84.4 سنة، وفرنسا 84.3 سنة، ولوكسمبورغ وأستراليا 84.1 سنة.

وما تزال البلدان الإفريقية تعاني من أسوأ معدلات للوفيات المبكرة بين الناس، ومن المتوقع أن يموت الناس في جمهورية إفريقيا الوسطى وليسوتو والصومال وزيمبابوي قبل بلوغ سن الخامسة والستين بحلول عام 2040.

وتوجد أسفل الترتيب في قائمة أدنى عشرة بلدان في متوسط العمر المتوقع بحلول عام 2040، جمهورية إفريقيا الوسطى بمتوسط عمر متوقع يبلغ 58.4 سنة، وزيمبابوي 61.3 سنة، والصومال 63.6 سنة وسوازيلاند 65.1 سنة وأفغانستان 65.2 سنة وكيريباتي 65.7 سنة وميكرونيزيا 66.2 سنة، وبابوا نيو جوينا 66.3 سنة، وجزر سليمان 66.5 سنة.

أما البلدان العربية فجاء ترتيبها ضمن القائمة التي شملت 195 بلدا، كالتالي:

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- قطر في المرتبة 36 بمتوسط عمر متوقع 82.28 سنة

- لبنان في المركز الـ40 - 81.80 سنة

- الكويت المركز 41 - 81.35 سنة

- السعودية في المركز 43 - 81.24 سنة

- عمان بالمركز 61 - 79.93 سنة

- الجزائر المركز 63 - 79.88 سنة

- تونس المركز 65 - 79.82 سنة

- البحرين بالمركز 67 - 79.63 سنة

- الإمارات المركز 68 - 79.49 سنة

- الأردن بالمركز 69 - 79.39 سنة

- المغرب المركز 75 - 78.92 سنة

- سوريا في المركز 80 - 78.62 سنة

- ليبيا في المركز 97 - 77.13 سنة

- السودان في المركز 120 - 74.92 سنة

- العراق 135 - 73.87 سنة

- اليمن 141 - 73.18 سنة

- مصر 106 - 76.19 سنة

- فلسطين في المركز 152 - 72.19 سنة

المصدر: ديلي ميل