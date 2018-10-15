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أفضل مشروب للوقاية من مرض السكري

الصحة

أفضل مشروب للوقاية من مرض السكري
Globallookpress
الشاي الأسود فعال في الوقاية من السكري
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أعلن باحثون من سويسرا أن تناول الشاي الأسود يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري.

وتمكن العلماء الذين يعملون ضمن المجموعة البحثية Data Mining International من التأكد من قدرة الشاي الأسود على تخفيض تطور النوع الثاني من مرض السكري، بعد أن حللوا ودرسوا بيانات عن سكان 50 بلدا، شملت نمط الحياة وعادات الأكل والإصابة بمرض السكري.

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وبحسب الخبراء، يرتبط تناول الشاي الأخضر والأبيض بالوقاية من مرض السكري، ولكن الشاي الأسود يتفوق عليهما في هذا المجال. وقد تكون لهذا التفوق علاقة بطريقة التخمير، ولكنهم لم يتمكنوا من كشف آلية تأثيره.

ووفقا لما نشرته مجلة European Journal of Nutrition، فإن الشاي الأسود يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يؤثر بصورة خاصة في نبيت الأمعاء، حيث يساعد في نمو وتكاثر البكتيريا التي تمنع تراكم الدهون في الجسم.

المصدر: ميديك فوروم

 

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