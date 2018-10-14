تحذيرات من موجة لالتهاب الكبد الوبائي في أمريكا

أصدرت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا تعليماتها للرعايا الروس بتوخي الحذر من موجة لالتهاب الكبد الوبائي من الفئة A، تنتشر في بعض مناطق الولايات المتحدة.

وأوصت النشرة الصادرة عن الهيئة مؤخرا المواطنين الروس في أمريكا بأخذ اللقاحات اللازمة، وخصوصا أن الإحصائيات بينت أن أكثر من 50 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي A تظهر كل أسبوع في ولايتي كنتاكي وفرجينيا الغربية.

وتبعا للإحصائيات، ففي 28 سبتمبر الفائت، تم تسجيل 1851 حالة إصابة بهذا الوباء في ولاية كنتاكي وحدها، و1395 حالة تم تسجيلها في فرجينيا الغربية أيضا.

ويعتبر التهاب الكبد الوبائي-A من الأمراض المعدية الناجمة عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (HAV)، الذي يتسبب بالعديد من الأعراض كالحمى وآلام البطن والإسهال والقيء وفقدان الشهية.

المصدر: لايف. رو