قشر حبات العنب يحمي من سرطان مميت

اكتشف علماء جامعة جنيف السويسرية، أن قشر حبات العنب يحتوي على مضاد حيوي طبيعي بخصائص فريدة، يمكنه منع تطور سرطان الرئة المميت.

وأشار الباحثون إلى أن الإقلاع عن التدخين يعتبر حاليا الوسيلة الفعالة للوقاية من سرطان الرئة، ويقولون إنه "بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والمواد التي تحتويها السجائر الاعتيادية، يمكن أن تكون مادة ريسفيراتول (مضاد حيوي طبيعي يستخلص من قشور حبات العنب) فعالة في الوقاية من المرض".

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وقد أثبت العلماء أنه عند إدخال المادة عبر الأنف، فإنها تكون قادرة على المساعدة في علاج سرطان الرئة. وقد لاحظ الباحثون هذه الخاصية عند إجراء تجارب على فئران مخبرية وضعت في بيئة تسبب تطور سرطان الرئة، حيث أن 45% من الفئران التي حصلت على مادة ريسفيراتول عبر الأنف، ظهرت لديها خلايا سرطانية قليلة وذات حجم صغير، مقارنة بالفئران التي لم تحصل على المادة.

وتفيد إحصائيات منظمة الصحة العالمية، بأن سرطان الرئة هو أخطر أنواع السرطان، ويسبب أكبر عدد من الوفيات، يليه سرطان الكبد. لذلك، ينوي الباحثون وضع خوارزمية تسمح بتحديد المرضى الذين تكون معالجتهم بمادة ريسفيراتول فعالة.

يذكر أن دراسات سابقة أكدت فعالية ريسفيراتول في علاج سرطان المعدة والأمعاء والوقاية منه.

المصدر: ميديك فوروم