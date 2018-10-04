تصنيف المشروبات الكحولية حسب خطورتها على الصحة

صنف الخبراء بعض أنواع المشروبات الكحولية الأكثر خطرا على الصحة، مع العلم بأن خطورة المشروبات الكحولية لا تقل عن خطورة التدخين أو حتى عن بعض أنواع المخدرات.

وبموجب هذا التصنيف، اتضح أن الجعة هي أكثر المشروبات الكحولية خطورة على الصحة. ولكن درجة خطورتها تعتمد على الكمية التي يتناولها الإنسان. فمثلا، عند تناول كمية صغيرة منها، فإنها لا تسبب ضررا للصحة، ولكن عند تناول الكثير منها فتأثيرها قاتل للكبد.

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ويشير الأطباء إلى أن الجعة تسبب الإدمان أكثر من أي نوع آخر من المشروبات الكحولية.

وجاء في المرتبة الثانية من هذا التصنيف مشروب الليكيور (مشروب كحولي محلى)، حيث أن مذاقه الحلو "يخدع" الشخص ويفقده القدرة على التحكم بالكمية التي يشربها. ويشكل هذا المشروب خطورة كبيرة على البنكرياس، إضافة إلى أن ارتفاع نسبة السكر فيه يسبب زيادة الوزن.

وجاءت الشمبانيا في المرتبة الثالثة في هذا التصنيف، فهي وفقا للعلماء تشكل خطورة كبيرة على الكبد والمعدة. واحتلت "الكوكتيلات" الكحولية بمختلف أنواعها المرتبة الرابعة، وذلك بسبب سعراتها الحرارية العالية التي تسبب السمنة وتؤثر سلبا في الأسنان والكبد.

المصدر: ميديك فوروم