مرض يسبب إفراز الحليب من ثديي رجل كيني (صور)

أصيب الكاهن فرنسيس غاتشيكي (52 سنة) من كينيا بورم حميد في دماغه، تسبب له بآلام شديدة منذ أكثر من 18 سنة، إلا أنه عانى من إحراج شديد عندما بدأ ثدياه بإفراز الحليب.

ففي عام 2000، شعر الكاهن بآلام دورية، وازداد قلقه عندما بدأ ثدياه بإفراز قطرات من الحليب، فقام بمراجعة الأطباء على أمل الشفاء من الحالة التي سببت له إحراجا شديدا وأثرت على حياته الزوجية.

Pastor's brain tumour causes his nipples to leak MILK Pastor Francis Gichuru Gachieki from Nairobi in Kenya, has a condition called prolactinoma caused by a non-cancerous brain tumour which has affected his hormone balance. https://t.co/a9RvUOgIMK — Healthy News Daily (@eHealthyDaily) September 24, 2018

ولم يتمكن الأطباء في البداية من تحديد سبب إفراز الحليب، وبعد أن استمع غاتشيكي إلى نقاش في الراديو حول مرض برولاكتينوما، علم بأنه يعاني من نفس المرض، وهو ورم حميد يتكون في الغدة النخامية التي تتحكم بالهرمونات، والتي بسبب اضطرابها زاد وزن الكاهن وأصبح خائر القوى. وأكدت التحاليل مرض غاتشيكي، وتبين أن علاجه يكلف 15 ألف دولار، لذلك بدأت حملة لجمع هذا المبلغ.

ويصيب هذه النوع من الأورام النساء أيضا، مسببا اضطرابات في الدورة الشهرية ووقف إنتاج البويضات. أما الرجال، فتختفي عندهم الرغبة الجنسية وقد يسبب العجز الجنسي. ويعالج المرض بواسطة الأدوية، وجراحيا عند وجود ضرورة لذلك.

المصدر: ميديك فوروم