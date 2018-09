طريقة بسيطة لتحسين الذاكرة

Globallookpress Anna Altukhova/Russian Look

كشف علماء جامعتي كاليفورنيا في إيرفين الأمريكية وتسوكوبا اليابانية أن حركات إحماء بسيطة تعزز الأواصر بين أقسام الدماغ المسؤولة عن تشكيل وتخزين الذكريات.

وجاء في المقال الذي نشرته مجلة Proceedings of The National Academy of Sciences، أن مركز علم الأعصاب درس بواسطة الماسح الضوئي مؤشرات نشاط دماغ 36 شابا أصحاء بعد ممارستهم لتمارين بدنية بسيطة.

وأوضحت النتائج تحسن التفاعل بين التلفيف المسنن والحصين ومناطق قشرة الدماغ ذات العلاقة بتشغيل الذاكرة. كما اهتم الباحثون بإمكانية ولادة خلايا جديدة في هذه المناطق.

ويقول مايكل ياسا، مدير مركز علم الأعصاب والتعليم والذاكرة في جامعة كاليفورنيا في إرفين: "لا نستبعد ولادة خلايا جديدة، ولكن هذه عملية تحتاج إلى وقت. ولكن، تأكد لنا أن التمارين البدنية لمدة عشر دقائق تعطي مفعولها على الذاكرة".

المصدر: نوفوستي