الكحوليات تقتل 3 ملايين شخص سنويا!

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 3 ملايين شخص توفوا عام 2016 بسبب الإفراط في شرب الكحول، مما يعني أن واحدة من كل 20 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم مرتبطة بهذا السلوك.

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وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن أكثر من 3 أرباع هذه الوفيات بين الرجال. وعلى الرغم من الأدلة على مخاطره الصحية، من المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للكحول في السنوات العشر القادمة.

وأضافت المنظمة في تقريرها عن الكحول والصحة لعام 2018 "إن ما يقدر بنحو 237 مليون رجل و46 مليون امرأة على مستوى العالم يشربون الكحول بشكل مفرط أو على نحو ضار".

من جهته، أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تقرير بأنه: "حان الوقت لزيادة الجهود لوقف هذا التهديد الخطير لتطوير مجتمعات صحية. أعداد كبيرة للغاية من الناس وأسرهم ومجتمعاتهم يعانون من عواقب الاستخدام الضار للكحول".

وشرب الكحول أكثر شيوعا في أوروبا والأمريكيتين، كما أن الاضطرابات الناتجة عن شرب الكحوليات أكثر انتشارا في الدول الأغنى.

ومن بين كل الوفيات التي تسببت فيها الكحوليات، نتجت 28 % منها من جراء إصابات مثل الحوادث المرورية وإيذاء النفس والعنف، و21 % نتيجة اضطرابات هضمية، و19 % نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والجلطات.

المصدر: رويترز