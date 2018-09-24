حمية غذائية تقي النساء دون الرجال من السكتات الدماغية

كشفت دراسة حديثة أن النساء اللواتي يعتمدن حمية البحر الأبيض المتوسط، هن أقل عرضة بكثير من الرجال للإصابة بسكتة دماغية.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يستهلكن الكثير من الأسماك وزيت الزيتون والخضروات يقل لديهن خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 22%، بينما كانت النسبة أقل من 6% لدى الرجال الذين يتبعون النظام الغذائي نفسه، والذي أوضح العلماء بأنه قد يكون من قبيل الصدفة.

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وتركز حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل أساسي على تناول الكثير من الأسماك والفاكهة والمكسرات والخضروات، مع تقليل اللحوم والألبان.

وقد أظهرت مجموعة من الدراسات بالفعل أن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يعزز صحة القلب ويحمي من السرطان ويزيد جودة النوم.

وقام الباحثون في جامعة إيست أنغليا بمشاركة علماء من جامعات كامبردج وأبردين، خلال هذه الدراسة التي شملت 23 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاما، بمقارنة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على مدى 17 عاما.

وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بسكتة دماغية قد انخفض بنسبة 17% تقريبا، ولكن مع وجود فرق كبير بين الجنسين.

كما كان المرضى المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، أقل عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية إذا اتبعوا نظاما غذائيا متوسطيا، ومرة أخرى كانت فائدة هذه الحمية تعود على النساء على حساب الرجال.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، البروفيسورة أيلسا ويلش: "من غير الواضح لماذا توجد اختلافات بين النساء والرجال، ولكن يمكن أن تكون مكونات النظام الغذائي تؤثر على الرجال بشكل مختلف عن النساء".

وأضافت أن النتائج قد لا تكون دقيقة باعتبار أن العينة كانت صغيرة للغاية، وهو ما يتطلب إجراء المزيد من التجارب.

المصدر: ديلي ميل