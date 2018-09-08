أعراض خطرة لأمراض الكلى تستدعي مراجعة الطبيب

يرى علماء جامعة ليستر البريطانية أن نتائج الدراسات الجديدة ساعدت في التعرف على أكثر أعراض أمراض الكلى خطورة، وأن معرفتها ستنقذ حياة ملايين البشر.

واستند العلماء في تحديد هذه الأعراض إلى نتائج استبيان خاص بين عشرات المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى التي لا تحتاج إلى غسيلها.

ومن هذه الأعراض التعب المفرط وتكرار التبول واضطراب النوم وتشنجات عضلية وآلام في المفاصل والعظام والضعف العضلي والشعور بالبرد والقشعريرة والحكة والاختناق. كما يلاحظ بين المصابين بأمراض الكلى عدم التركيز، ومتلازمة تململ الساقين والضعف الجنسي وضعف الشهية.

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كما يؤكد الباحثون على أن أمراض الكلى المزمنة، هي اضطرابات في عمل الكلى خلال فترة زمنية طويلة ويعاني منها ملايين البشر. مشيرين إلى أن 10% من هؤلاء المرضى مع مرور الزمن، يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عملية تصفية الدم (غسيل الكلى) أو إلى عملية زراعة الكلى. لهذا السبب، يجب المباشرة في علاج أمراض الكلى دون أي تأخير حال الكشف عنها.

المصدر: ميديك فوروم