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كيف تتفادى الإصابة بالخرف؟

الصحة

كيف تتفادى الإصابة بالخرف؟
ZUMAPRESS.com-© Mark Thomas
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أكد علماء من الدنمارك بعد مجموعة من التجارب أن مرض الخرف يمكن التنبؤ به قبل 10 سنوات من الإصابة به.

ونشرت مجلة "Canadian Medical Association Journal"، مجموعة العوامل التي توصل إليها العلماء وتدل على احتمال الإصابة بالخرف.

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ومن أهم هذه العوامل: العمر والجنس واختلافات في الجين الذي يكون شيفرة أبوليبوبروتين (Apolipoprotein E ) الموجود بعدة أشكال، لكن الشكل "APOE4" هو أحد العلامات المسؤولة عن خطر الإصابة بالخرف. ويستطيع العلماء التنبؤ بالخرف عن طريق دراسة هذه العلامات الثلاث في وقت واحد.

ويلاحظ العلماء أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف، ويمكن الحد منه ومنع الإصابة به لدى مراجعة الأخصائيين بشكل دوري، لدراسة مسببات المرض التي تظهر علاماتها قبل 10 سنوات.

كما أكد العلماء على أن التدخل في الوقت المناسب والقضاء على عوامل الخطر كالتدخين والاكتئاب وعلاج ضغط الدم والسكري والسمنة وفقدان السمع، قد يؤدي إلى تأخير أو منع تطور المرض، بحسب الباحث المشارك، روث فريك شميث.

المصدر: فيستي

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