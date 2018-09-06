قلوب البشر تشيخ أسرع منهم!

ابتكر أطباء قلب بريطانيون اختبارا عبر الإنترنت يتيح للراغبين تحديد مدى صحة قلوبهم، وعلى أساسه يقدمون المشورة لتحسين الصحة والمساعدة في إطالة العمر.

وقدم ممثلو وزارة الصحة البريطانية اختبارا، على شبكة الإنترنت، يتكون من عدة أسئلة يجيب عليها الشخص الراغب بمعرفة "عمر قلبه". وتضمنت أسئلة الاستبيان عدة جوانب: الطول والعمر والوزن والعادات السيئة ومستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم.

كما أن الاستبيان يتضمن مجموعة من الأسئلة حول أمراض القلب الوراثية للشخص وعدد الأقارب الذين أصيبوا بها.

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وبعد الإجابة على جميع الأسئلة، يظهر البرنامج للسائل مدى صحة القلب وعدد السنوات المفترضة التي سيعيشها صاحبه دون الإصابة بمشاكل قلبية.

ويقدم مبتكرو البرنامج في آخر مرحلة عددا من النصائح لتخفيض الوزن ومعالجة المشاكل الصحية، للحصول على قلب سليم قدر المستطاع، وتجنيب البشر أمراضا من المحتمل إصابتهم بها بحسب بياناتهم الأولية.

وتبين أيضا من نتائج هذا الاختبار لمن دخل البرنامج الجديد وأجاب على الأسئلة، أن 78% منهم وجدوا أن قلوبهم أكبر من عمرهم، وأن 34% منهم كانت قلوبهم أكبر من عمرهم بـ5 سنوات و14% قلوبهم أكبر من عمرهم الواقعي بـ10 سنوات.

المصدر: فيستي. رو