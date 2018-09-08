هل تعرف عمر قلبك الحقيقي؟

تحث وزارة الصحة العامة البريطانية السكان على إجراء فحوصات عبر الإنترنت بغرض معرفة العمر الحقيقي لقلوبهم النابضة، الأمر الذي يحدد مدى احتمالية إصابتهم بجلطة قلبية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إجراء الفحص لمن تفوق أعمارهم 30 عاما، حيث يمكن تجنب 80% من الجلطات القلبية في حالة عمد الشخص لتحسين صحة قلبه.

وعند خضوع البعض للفحص، صعقوا بالنتيجة التي أعلمتهم بأن أعمار قلوبهم الحقيقية تفوق سنهم بـ10 أو 15 عاما.

لكن في الوقت نفسه، رأى البعض أن الصدمة التي تعرضوا لها أتت بجانب إيجابي، إذ أرغمتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقلص الفارق بين أعمارهم وأعمار قلوبهم.

كما أكدت الوزارة أن نمط الحياة المعاصر وغير الصحي، يضع كل 4 من أصل 5 مواطنين بريطانيين في دائرة الإصابة بالجلطة القلبية.

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ولضمان الخروج من هذه الدائرة الخطيرة، يتوجب على الأشخاص الإقلاع عن التدخين وكذلك اتباع نمط حياة أكثر نشاطا، بالإضافة إلى اتباع حمية غذائية متوازنة.

وفي سياق متصل، يذكر الأطباء بأخطر العوامل التي تجعل القلب يهرم بسرعة، وأهمها: الطعام الغني بالدهون والكوليسترول والفقير بالألياف، عدم ممارسة الرياضة بشكل دوري، وكذلك الإدمان على التدخين والكحول.

المصدر: BBC News