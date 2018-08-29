موسيقى قد تحميك من نوبات قلبية قاتلة!

توصلت دراسة حديثة إلى أن الاستماع إلى موسيقى اليوغا قبل النوم يمكن أن يمنع حدوث نوبات قلبية مميتة من خلال زيادة تقلبات نبضات القلب.

ويتم تعريف هذه التقلبات على أنها الوقت الفاصل بين نبضات العضو، وتشير إلى قدرة القلب على تغيير سرعة الضخ استجابة للخطر أو فترات الاسترخاء.

وتشير الدراسات إلى أن تقلب معدل ضربات القلب المنخفض، يزيد من خطر تعرض الإنسان للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بنسبة تصل إلى 45%.

وقال الدكتور، ناريش سين، من مستشفى Sunil Memorial Superspeciality في الهند: "ربما لم يكن العلم موافقا على ذلك، ولكن الهنود طالما آمنوا بقوة العلاجات المختلفة بخلاف الأدوية، كوسيلة لعلاج الأمراض. ويعتبر الاستماع إلى الموسيقى الهادئة قبل النوم، علاجا رخيصا وسهل التنفيذ".

وقام باحثون بتشغيل أصوات مختلفة في 3 ليال منفصلة، قبل نوم 149 شخصا من الأصحاء بمتوسط عمر يبلغ 26 عاما.

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وفي كل دورة، تم قياس نبض قلوب المشاركين لمدة 5 دقائق، قبل بدء الموسيقى. وراقب الباحثون مستويات القلق والعواطف الإيجابية.

وتشير النتائج إلى أن الاستماع إلى موسيقى اليوغا يزيد من تقلب معدل ضربات القلب، كما يقل هذا التباين عندما يتم تشغيل موسيقى البوب، ولا يتغير عند عدم تشغيل أي نوع من الموسيقى.

وتعمل موسيقى اليوغا على تقليل مستويات القلق لدى الشخص، مع تعزيز قدرته الإيجابية.

وعلى الرغم من أن النتائج إيجابية، إلا أن الدكتور سين يشدد على أن الموسيقى لا يمكن أن تحل مكان الدواء، مضيفا: "هذه الدراسة صغيرة وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول التأثيرات القلبية الوعائية للتدخلات الموسيقية".

وتم تقديم النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ.

وتأتي هذه الدراسة بعد أن أظهرت أبحاث صدرت، في أغسطس الماضي، أن اليوغا تعود بالنفع على الجهاز العصبي المركزي، وتقوي المناعة وتعطي الناس شعورا بالتركيز.

المصدر: ديلي ميل