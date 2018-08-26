شركة روسية تبتكر روبوتا جراحا للمسالك البولية

ابتكر الخبراء في شركة "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية" الروسية مجمعا أوتوماتيكيا يتم التحكم به عن بعد لإجراء عمليات جراحية على المصابين بأمراض المسالك البولية.

وقال النائب الأول لمدير عام الشركة، فلاديمير زفيريف، إن الروبوت الروسي يعد مثيلا تاما لروبوت "Da Vinci" أجنبي الصنع. لكن بمقدوره خلافا لنظيره الأجنبي أن يجري عمليات جراحية على أعضاء الإنسان كلها بدقة فائقة، بدءا من 0.001 ملم.

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وأوضح زفيريف أن المشروع يتحقق بالتعاون مع مصنع "قازان" للأجهزة الكهروميكانيكية، وفريق من الأطباء برئاسة العضو المراسل في أكاديمية علوم الطب الروسية وكبير جراحي المسالك البولية في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار.

وحسب زفيريف، فإن الروبوت يمكّن الجراحين من إجراء العمليات عن بعد، وذلك بفضل اتصاله بالإنترنت .

وأشار المسؤول إلى أن اختراع الروبوت الجراح يعد خطوة كبيرة هامة على طريق تطبيق الطب الرقمي في روسيا. وأضاف قائلا: "نعوّل على أن يقل سعره بمقدار النصف عن مثيله الأجنبي".

يذكر أن "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية" تتخصص أساسا في تصنيع الأجهزة الإلكترونية للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي