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دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للكاتشب

الصحة

دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للكاتشب
Gettyimages.ru
دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للكاتشب
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وجدت دراسة جديدة أن صلصلة الطماطم المطبوخة، بما فيها الكاتشب، يمكن أن تحمي أجسامنا من السرطان.

وأثناء دراسة الفاكهة الحمراء، توصل الباحثون إلى أن صلصات الطماطم المطهوة تزيد من مستويات البكتيريا السليمة الموجودة في الأمعاء.

وكشفت تقارير RSVP Live، أن تأثير البروبيوتيك (متممات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر) في الطماطم المطهوة أفضل، مقارنة بالشكل الخام من الفاكهة الحمراء.

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ودرس باحثو جامعة Politecnica de Valenicia الإسبانية، كيف يؤثر الهضم على مضادات الأكسدة، واكتشفوا أن صلصة الطماطم المطبوخة أفضل من الفاكهة الطازجة، حيث أن الطهي يحافظ على مادة كيميائية تسمى "lycopene"، تعزز تأثير البروبيوتيك وتشجع نمو البكتيريا السليمة في الأمعاء.  

وقام الباحثون بفحص تأثيرات الطماطم وصلصاتها على سرطان المعدة. وأظهرت النتائج أنها أبطأت قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار، وأدت في النهاية إلى موتها.

وخلصت الدراسة إلى أن النتائج يمكن أن تؤدي إلى إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالوقاية من سرطان المعدة، وكذلك اعتماد النظام الغذائي كوسيلة لدعم العلاجات التقليدية للسرطان.

وأوضح الباحثون أن فهم كيفية تأثير الطهي والهضم على الفوائد الصحية للأغذية، يمكن أن يساعد المصنعين على صنع منتجات غذائية صحية في المستقبل.

المصدر: ميرور

// 26.06.2018 по тикету 15478

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