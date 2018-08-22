ورم في رأس رجل من خلايا الحيوانات المنوية

اكتشف الأطباء في دماغ جوردان باين (23 سنة) من ديربيشير البريطانية، نوعا نادرا من الأورام السرطانية، تشكل من خلايا الحيوانات المنوية.

يعمل جوردان في قطاع البناء، وفي أحد الأيام، انفجر أنبوب في مكان العمل وأصيب في رأسه، وبعد ذلك لاحظت صديقته أن تصرفاته تغيرت، وألحت عليه لمراجعة الطبيب، حيث بدأ يعاني من مشكلات في الذاكرة والتعب المزمن، حتى أنه بدأ ينسى أسماء أصدقائه.

وفي نتيجة الفحوصات، اكتشف الأطباء، في شهر مارس الماضي، أن لدى جوردان ورما في الغدة الزعترية التي تتحكم بمستوى الهرمونات في الجسم. كما تبين أن الورم غطى عمليا كامل السطح تحت الجمجمة.

وخضع جوردان لأربع جولات من العلاج الكيميائي، و44 جلسة إشعاع و6 عمليات في الدماغ. بيد أن جميعها لم تساعد في التخلص من المرض بصورة جذرية، وأبلغه الأطباء أنه لن يعيش أكثر من 18 شهرا.

Labourer, 23, has 18 months to live due to a rare tumour in his brain



Jordan Payne, 23, from Ripley in Derbyshire, is battling a golf ball-sized brain tumour that is made of germ cells - created as a foetus grows in the womb. They eventually bec… https://t.co/PM6wiBvM1E — Healthy News Daily (@eHealthyDaily) August 20, 2018

وعادة ما يصيب هذا الورم الخصيتين، إذ تلتحم خلايا الحيوانات المنوية مع بعضها وتشكل ورما حجم كرة الغولف. وتقليديا، تتكون الحيوانات المنوية والبويضات من هذه الخلايا، ولكن في بعض الأحيان، تنتقل عن طريق الخطأ إلى الدماغ أو أي منطقة أخرى في الجسم في وقت نمو الجنين.

المصدر: ميديك فوروم