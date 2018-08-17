كبسولة ثلاثية تحمي من ارتفاع ضغط الدم

عرض علماء من معهد جورج للصحة العالمية، طريقة جديدة بسيطة وسهلة وفعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وابتكر علماء المركز دواء جديدا أطلقوا عليه اسم Triple Pill، يمكنه تغيير طريقة علاج ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم.

واختبر الدواء الجديد بمشاركة 700 متطوع متوسط أعمارهم 56 سنة، ومتوسط ضغط الدم عندهم 154\90 ملم عمود زئبق.

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وتناول الجميع كبسولة تحتوي على ثلاثة أدوية (كبسولة ثلاثية) فيها نصف جرعة من كل دواء: 20 ملغم تلميسارتان و2.5 ملغم أملوديبين، و12.5 ملغم كلورثاليدون. وكانت النتائج إيجابية، حيث انخفض ضغط الدم لدى 70% من المشتركين إلى وضعه الطبيعي.

المصدر: ميديك فوروم