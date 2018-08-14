تجنب 4 عادات قاتلة!

حدد العلماء أربع عادات يتبعها بعض الناس في حياتهم اليومية، لها تأثير سلبي ضار على صحة الإنسان.

ومن أهم تلك العادات التي حذر منها العلماء:

1- يؤدي نمط الحياة المستقر، حيث يبقى الإنسان لساعات طويلة في وضعية الجلوس، إلى الإصابة بأمراض سرطان الأمعاء والثدي والبروستات والرئتين، بحسب موقع قناة "REN TV" التلفزيونية الروسية.

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2- تناول اللحوم والأجبان بشكل مفرط، والتي تحتوي على جرعة عالية من هرمون "IGF-1" الموجود في البروتينات الحيوانية، يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية.

3- الطهي على الغاز يؤدي إلى تشبع الغذاء بكمية عالية من أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين والميثانال، هذه الغازات هي نفسها التي تسمم الجسم لدى التدخين.

4- تعتبر قلة النوم من المشاكل الرئيسية التي تؤثر على الصحة وتضر بنسبة أكبر من الممارسات السابقة، فقلة النوم تزيد بشكل كبير من خطر الموت لأسباب مختلفة، لما لها من تأثير على العمليات الحيوية المختلفة في الجسم.

المصدر: إزفيستيا