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حالتان مرضيتان أثناء الحمل تهددان صحة الأطفال العقلية

الصحة

حالتان مرضيتان أثناء الحمل تهددان صحة الأطفال العقلية
Reuters
السمنة والسكري أثناء الحمل يهددان صحة الأطفال العقلية
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 أكدت دراسة حديثة أن الإصابة بالسمنة والسكري لدى الحوامل، تزيد من خطر احتمال إصابة الطفل بالتوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وغيرها من الاضطرابات النفسية.

وكشفت الدراسة أنه حتى دون الإصابة بالسكري، فإن فرص إنجاب الأمهات المصابات بسمنة مفرطة لأطفال يعانون من اضطرابات مزاجية تزداد بنسبة 67%، مقارنة بالنساء اللواتي يحافظن على وزن صحي خلال فترة الحمل.

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أما اللواتي تم تشخيصهن بالإصابة بالسكري والسمنة قبل الحمل، فتصل احتمالات إصابة أطفالهن بنقص الانتباه مع فرط النشاط أو مشكلات سلوكية أو توحد، إلى ستة أضعاف مقارنة بغيرهن من الأمهات. كما توصلت الدراسة إلى أن احتمالات إصابة هؤلاء الأطفال باضطرابات عاطفية، تزيد بنحو 4 أضعاف مقارنة بغيرهم.

وقام الباحثون بدراسة بيانات نحو 650 ألف مولود في فنلندا في الفترة بين عامي 2004 و2014، ثم تابعوا حالة الأطفال منذ الميلاد حتى نهاية فترة البحث، وفي بعض الأحيان حتى بلوغ هؤلاء الأطفال 11 عاما.

وجرى تشخيص إصابة 35 ألف طفل تقريبا أو 5.4% باضطراب نفسي خلال فترة الدراسة. ويشمل هذا تأخر الكلام ومهارات الحركة، إضافة إلى حالات مثل التوحد والاضطرابات السلوكية ونقص الانتباه وفرط النشاط.

المصدر: رويترو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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