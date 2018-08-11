الجعة مفيدة للصحة!

نشرت المجلة الأمريكية للعلوم الطبية، نتائج دراسة علمية جديدة، تؤكد فائدة الجعة للصحة بشرط تناولها بجرعات معتدلة.

ويشير العلماء الأمريكيون إلى أن فائدة الجعة تؤكدها دراسات علمية أجريت مؤخرا، وجاء في مقال المجلة أن "للجعة خصائص مغذية ومفيدة للصحة عند تناولها بجرعات معتدلة".

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وبينت التجارب أن تناول الجعة يرفع في الجسم مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة "الكوليسترول الجيد"، وهو المكون الدهني الذي تحت تأثيره تتم تنقية الدم وتتحسن حركته في الشرايين. إضافة لهذا، تحتوي الجعة على البروتين وفيتامينات مجموعة "بي"، وعناصر معدنية ومضادات للأكسدة.

وجاء في المقال: "تحتوي الجعة على مواد غذائية معدنية بكميات كبيرة مقارنة بالنبيذ الذي تقليديا يعتبر من المشروبات المفيدة".

كما يؤكد الخبراء باستمرار ضرورة تناول كميات محدودة من المشروبات الكحولية بما فيها الجعة. وينصحون بألا تتجاوز كمية الجعة التي يتناولها الرجال عن نصف لتر والنساء عن ربع لتر في اليوم.

المصدر: ميديك فوروم