رئة الإنسان تخفي خلايا تحفز مرضا خطيرا

اكتشف علماء مستشفى ماساتشوستس في الولايات المتحدة وجود خلايا جديدة مخفية في رئة الإنسان، مسؤولة عن إنتاج كميات كبيرة من بروتين يحفز تطور مرض التليف الكيسي الوراثي الخطير.

وتفيد مجلة Nature بأن الاكتشاف جاء على أيدي علماء يعملون في مجموعتين مستقلتين، ويبلغ عدد هذه الخلايا 1% من العدد الكلي لخلايا الرئة.

ويقول الباحثون: "لقد اكتشفنا نوعا جديدا لم يكن موصوفا في السابق (أيونات الخلايا الرئوية). هذه الخلايا مسؤولة عن إنتاج الجسم لـ CFTR (منظم توصيل التليف الكيسي عبر الغشاء)".

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وحدث الاكتشاف خلال دراسة العلماء لأطلس خلايا الجهاز التنفسي، ونتيجة تحليل تنوع الخلايا ومقارنتها بنماذج خلايا مختلفة، وجدوا هذه الخلايا الجديدة النادرة المحتوية على كمية كبيرة من البروتين المرتبط بالتليف الكيسي في الرئتين.

ويعد التليف الكيسي مرضا وراثيا تسببه التغيرات في CFTR الذي يشترك في إنتاج وطرد سوائل الجسم. ويصيب المرض جميع أجهزة الجسم التي تفرز المواد المخاطية، كالقصبات الهوائية، البنكرياس، الكبد، الغدد العرقية واللعابية، الغدد المعوية والغدد الجنسية.

المصدر: ميديك فوروم