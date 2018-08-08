 
مباشر

رئة الإنسان تخفي خلايا تحفز مرضا خطيرا

الصحة

رئة الإنسان تخفي خلايا تحفز مرضا خطيرا
Globallookpress
اكتشاف خلايا مخفية في الرئتين تحفز مرض التليف الكيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmae

اكتشف علماء مستشفى ماساتشوستس في الولايات المتحدة وجود خلايا جديدة مخفية في رئة الإنسان، مسؤولة عن إنتاج كميات كبيرة من بروتين يحفز تطور مرض التليف الكيسي الوراثي الخطير.

وتفيد مجلة Nature بأن الاكتشاف جاء على أيدي علماء يعملون في مجموعتين مستقلتين، ويبلغ عدد هذه الخلايا 1% من العدد الكلي لخلايا الرئة.

ويقول الباحثون: "لقد اكتشفنا نوعا جديدا لم يكن موصوفا في السابق (أيونات الخلايا الرئوية). هذه الخلايا مسؤولة عن إنتاج الجسم لـ CFTR (منظم توصيل التليف الكيسي عبر الغشاء)".

إقرأ المزيد
أمراض تنتقل من الأم إلى ابنتها أمراض تنتقل من الأم لابنتها

وحدث الاكتشاف خلال دراسة العلماء لأطلس خلايا الجهاز التنفسي، ونتيجة تحليل تنوع الخلايا ومقارنتها بنماذج خلايا مختلفة، وجدوا هذه الخلايا الجديدة النادرة المحتوية على كمية كبيرة من البروتين المرتبط بالتليف الكيسي في الرئتين.

ويعد التليف الكيسي مرضا وراثيا تسببه التغيرات في CFTR الذي يشترك في إنتاج وطرد سوائل الجسم. ويصيب المرض جميع أجهزة الجسم التي تفرز المواد المخاطية، كالقصبات الهوائية، البنكرياس، الكبد، الغدد العرقية واللعابية، الغدد المعوية والغدد الجنسية.

المصدر: ميديك فوروم

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا