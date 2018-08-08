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كيف تحصل على جسم مثالي خال من الأمراض؟

الصحة

كيف تحصل على جسم مثالي خال من الأمراض؟
pexels-bruce mars
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أكد خبراء الصحة أن اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات، بتناول أطعمة معينة عدة مرات في اليوم، لن يساعد فقط على إنقاص الوزن، بل ويساهم في تجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة.

وساعد مسح وجمع بيانات في مراكز "السيطرة والوقاية من الأمراض"، علماء معهد الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، على تجميع قائمة من الأطعمة الأكثر صحية للإنسان، والتي يجب تناولها دائما وبكميات أكبر أيضا.

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وأشار العلماء إلى أن تناول الملفوف وزهرة القرنبيط وكرنب بروكسل في الوجبات اليومية يساعد في حصول الإنسان على مجموعة كاملة من الفيتامينات الضرورية: الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والألياف الضرورية للصحة.

كما ركز العلماء على فوائد تناول السبانخ التي تحمي من الأمراض المعدية وتقي من الإصابة بنزلات البرد المختلفة.

ويوصي خبراء التغذية الأمريكيون باستبدال بعض مصادر الفيتامينات كالقرع بدل الموز، لأن البحوث العلمية أكدت أن محتوى البوتاسيوم في اليقطين أعلى بكثير من محتواه في الموز.

ولاحظ العلماء أيضا أن تناول السلطات الغنية بفيتامينات "A" و"B6" و"C" و"E" و"K" باستمرار، يساعد على تحسين عملية الهضم والحفاظ على وزن مثالي ويعدل النسب الهرمونية في الجسم.

المصدر: لايف. رو 

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