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الكشف عن حاجة الإنسان من ساعات النوم الليلي!

الصحة

الكشف عن حاجة الإنسان من ساعات النوم الليلي!
Globallookpress Mode Modern / Ferrari
تحديد مدة النوم الصحي
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عرض علماء جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية نتائج حساباتهم بشأن مدة النوم الليلي اللازمة لصحة الإنسان.

ويقول الباحثون إن "النوم الصحي يجب أن يستمر بين 7-9 ساعات. ومدة النوم التي تكون أكثر أو أقل من مدة النوم الصحي، قد تزيد من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة قد تصل إلى الموت".

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وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة وتحليل حالات النوم لأكثر من 133 ألف شخص أعمارهم 40-69 سنة. كما أخذت من المشتركين في هذه الدراسة عينات من الدم والحمض النووي والبول.

واستنتج الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون بمعدل 10 ساعات، يعانون من أمراض تسبب الوفاة المبكرة بنسبة 40%، مثل البدانة وانخفاض ضغط الدم. إضافة لهذا، اكتشف لديهم ارتفاع مستوى الكوليسترول أو السكر.

أما الذين ينامون أقل من سبع ساعات، فقد اكتشف الباحثون ارتفاع تركيز النحاس في دمهم، حيث يعد أحد عوامل زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

المصدر: ميديك فوروم

// 26.06.2018 по тикету 15478

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