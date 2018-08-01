"إيبولا" تظهر مجددا في الكونغو الديمقراطية

أكدت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إصابة 4 أشخاص بوباء إيبولا شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أن 20 شخصا توفوا بالقرب من مدينة بيني القريبة من الحدود مع أوغندا، دون أن توضح متى حدث ذلك.

وأضافت أنه ليس هناك أي دليل على وجود صلة بين انتشار الوباء في المنطقة الآنفة الذكر والانتشار السابق للوباء الذي تم رصده على بعد أكثر من 2.5 ألف كيلومتر عن موقع الانتشار الجديد.

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وأكدت الوزارة أن 12 خبيرا سيصلون إلى المنطقة غدا الخميس لإقامة مختبر متنقل هناك.

ويأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن احتواء الانتشار السابق لحمى إيبولا بشمال شرقي البلاد، والذي بدأ في أبريل الماضي وأسفر عن وفاة 33 شخصا.

وهذه هي الحالة العاشرة لانتشار الوباء في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشافه في عام 1976.

المصدر: رويترز