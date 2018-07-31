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اكتشاف مادة غذائية تخفض الإجهاد والعدوانية

الصحة

اكتشاف مادة غذائية تخفض الإجهاد والعدوانية
Globallookpress
أوميغا-3 تخفض العدوانية
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اكتشف علماء جامعة ماساتشوستس لويل الأمريكية، أن تناول الأطفال الأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا -3 بصورة دورية منتظمة، يخفض مستوى الإجهاد والعدوانية لديهم.

وبينت نتائج دراسة العلماء أن سلوك الأطفال الذين يتناولون أوميغا-3 أكثر هدوءا مقارنة بأقرانهم، ما ينعكس إيجابيا على الجهاز العصبي لوالديهم.

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ووفقا للخبراء، يرتبط السلوك العدواني وحتى الإجرامي بعوامل بيولوجية. ويفترض العلماء أن تعويض النقص في الأحماض الضرورية يسمح بمنع السلوك العدواني في المجتمع. كما "يمكن للإجهاد أن يسبب تغيرات فيزيولوجية تؤدي إلى زيادة العدوانية والسلوك المتسرع".

وتحسن أوميغا-3 عمل الدماغ والانتباه والذاكرة، ومن أفضل مصادرها المأكولات البحرية.

وأكدت نتائج دراسات سابقة أن تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة والأسماك والمواد الغذائية الغنية بأوميغا-3 يخفض من معدل الوفيات.

 المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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