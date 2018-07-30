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لماذا نفضل الوجبات السريعة؟

الصحة

لماذا نفضل الوجبات السريعة؟
pexels-Pixabay
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حدد علماء من جامعة واترلو في كندا الجزء المسؤول في الدماغ عن اندفاع الناس لتناول الوجبات السريعة على اختلاف مصادرها.

ونشرت صحيفة "Technology"، أن العلماء قاموا بتجربة لتحديد سبب الرغبة الشديدة في تناول الغذاء غير الصحي، شاركت فيها 28 شابة ممن يملن إلى تناول الوجبات السريعة.

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واستخدم الباحثون تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة للجزء الخلفي لقشرة الفص الجبهي في الدماغ، فتبين أن المنطقة المسؤولة عن الذاكرة على المدى القصير هي التي تحرض على طلب الغذاء بسعرات حرارية عالية.

وتبين أن التحفيز الدماغي في 89% من الحالات هو الذي يدفع الشخص إلى الأطعمة الدهنية أو الوجبات السريعة، وبالتالي فإن هذه المنطقة هي المسؤولة عن تشكيل تفضيلات الذوق لدى البشر.

ويفكر العلماء الآن بإيجاد طريقة لإيقاف عمل مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن الجوع وغيره من الحالات، دون الإضرار بالصحة.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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