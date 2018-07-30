إنفلونزا جديدة تهدد حياة مليار إنسان

أصيب 400 شخص بفيروس "CladeX"، السلالة الجديدة من فيروس الإنفلونزا، ومات بسببه 50 شخصا، بحسب بيانات علماء جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

ونشرت مجلة "Science Alert" أن أول حالات ظهور المرض القاتل سجلت في ألمانيا وفنزويلا. ويعتقد العلماء أن الفيروس ينتمي إلى عائلة فيروسات "الجهاز التنفسي"، بسبب شكاوى متكررة من الصداع والسعال.

ووجد الباحثون أنه من السهل انتقال العدوى بهذا الفيروس القاتل، وأعراضه الأولى مشابهة لأعراض أمراض شائعة كالحصبة ونزلات البرد.

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ولاحظ العلماء النسبة المرتفعة للوفيات بهذا المرض الجديد. ويموت المصاب به بعد انتقال العدوى إليه ببضعة أسابيع وهذا ما يؤرق العلماء.

ويحذر الأخصائيون من هذا المرض القاتل وينصحون بتناول الأدوية مباشرة لما للمرض من آثار خطيرة منها الدخول في غيبوبة.

وبحسب الأطباء، فإن الغيبوبة ليست أسوأ ما يصيب المريض بـ "CladeX"، بل التأخير في إيجاد وتطوير لقاح ضده، لأن الفيروس يمكن أن ينتشر بسرعة من شخص لآخر مثل الإنفلونزا العادية. وقد تصل نتائج إنتشاره إلى نقل العدوى لحوالي 900 مليون شخص في العالم.

المصدر: لايف. رو