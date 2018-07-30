الجلطات الدموية خطر يهدد الكثيرين!

يرتبط حدوث الجلطات في معظم الأحيان بتغير مكونات الدم بعد بلوغ الخامسة والثلاثين من العمر، ويزيد سوء التغذية والبيئة والإصابات من سرعة هذه العملية الخطرة على الصحة.

والجلطات هي خثرات دموية تتكون في الأوعية الدموية أو في القلب، ويمكن أن تحدث بسبب خلل وراثي في تخثر الدم، كما قد يكون السبب في أمراض المناعة الذاتية، وحتى عمليات جراحية على الأوردة الرئيسية الكبيرة.

إضافة لهذا، يمكن خلال العملية الجراحية بسبب الصدمة أو العدوى أن تحصل أضرار في البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ما يساعد في تكون الجلطات. كما أن الجلوس لفترات طويلة، يسبب ركود الدم، ما يساعد في تخثره مسببا الرجفان الأذيني وقصور القلب.

وتستخدم في الطب الشعبي 3 طرق بسيطة، يعتقد أنها تساعد في إذابة هذه الخثرات الدموية، ما يساعد في تحسن الحالة الصحية والدم لمدة أسبوع. فمن أجل الوقاية ومنع تكون الجلطات، ينصح قبل الأكل بعشرة دقائق بتناول بعض قطع الجريب فروت.

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كما أنه من المفيد أيضا تناول قدح من عصير الطماطم يوميا، حيث أن مكوناته تخفض من تجمع الجلطات في خثرة كبيرة. ويوصى بتناول ما لا يقل عن جزرة واحدة يوميا، حيث أن المركبات والعناصر الكيميائية في الجزر تعزز بفعالية جدران الأوعية الدموية وتمنع تكون الجلطات.

المصدر: ميديك فوروم