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إدراج مضاد حيوي شائع في قائمة "الأدوية القاتلة"

الصحة

إدراج مضاد حيوي شائع في قائمة
Globallookpress Science Museum/MTMC100091
المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين
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أدرج المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين وبقية مستحضرات صنف الكوينولونات، في قائمة العقارات الخطيرة بسبب الأعراض الجانبية على الجسم، وخاصة القلب والأوعية الدموية.

وتفيد مجلة Infection Сontrol Today، بأن العلماء اكتشفوا أن المرضى الذين تناولوا هذا المضاد الحيوي كانوا أكثر عرضة لتمدد الشريان الأبهر (الأورطي) وتمزق الأوعية الدموية. كما أكد اختبار هذه المستحضرات على الفئران المخبرية خطرها الجدي على الصحة.

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واتضح من نتائج الاختبار أن العقار كان له تأثير سلبي جدا على الفئران المريضة، حيث أصيبت 79% منها بالإسهال، و67% بتمزقات في الشريان الأبهر، كما سبب العقار نفوق 15% من الفئران.

واستنتج الباحثون أن تناول المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين يشكل خطرا جديا على القلب والأوعية الدموية، كما يسبب خللا في العمليات الخلوية وخاصة في الأنسجة الرابطة بما فيها التهاب وتمزق الأوتار وانفصال الشبكية.

المصدر: ميديك فوروم

// 26.06.2018 по тикету 15478

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