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للرجال والنساء.. كيف تتجنب 90% من المشاكل الصحية؟

الصحة

للرجال والنساء.. كيف تتجنب 90% من المشاكل الصحية؟
pexels-rawpixel.com
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حدد علماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو طريقة عملية لتجنب المشاكل الصحية الصغيرة منها والكبيرة.

وأكد الباحثون الأمريكيون، في دراسة علمية نشرتها مجلة "Business Insider"، أن الإجهاد المزمن وزيادة التوتر المستمر مسؤولان عن 90% من الأمراض التي تصيب الإنسان على اختلاف أنواعها.

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ووجه العلماء إلى تدريب خاص للدماغ، يستطيع الراغبون تعلمه وخاصة الذين يعانون من ضغوط العمل والحياة، بحيث يخلصهم من المشاكل الصحية التي قد تودي بالحياة.

ويتضمن تدريب الدماغ مجموعة من التمارين البسيطة، تؤهل الجسم لاستقبال أي أخبار سيئة أو معلومات قاهرة، وتساعد على تقبل تعقيدات وضغوطات العمل والحياة بسهولة وهدوء.

وأهم مفاتيح هذا التدريب هو التقييم الإيجابي للضغوط "الواردة" وتبويبها ضمن فئات معينة، ما يوقف تأثيرها على الجسم. كما ينصح الخبراء أيضا بخفض سقف التوقعات الإيجابية كأداة مهمة في الحد من التوتر.

ولخفض التوتر، نصح العلماء في نهاية المطاف، بالنظر إلى الأمور بروح الفكاهة والتعاطف مع الآخرين.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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