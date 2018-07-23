منتجات غذائية مفيدة للقلب والأوعية الدموية

وضع الخبراء قائمة مواد غذائية تساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتطيل عمرها وتحسن عملها.

ومن أجل الحفاظ على صحة عضلة القلب، يجب تناول الحبوب وخاصة الشعير والشوفان، والتي تحتوي بذورها على نسبة عالية من بيتا غلوكان، المركب الذي يساعد الجسم في إفراز الإنسولين للتخلص من السكر الزائد في الدم، والذي يسبب فقدان مرونة الأوعية الدموية.

كما يوصي الخبراء بتناول الأسماك الدهنية لغناها باليود وفيتامين D والعديد من العناصر المفيدة للجسم، ما يمنع تلف عضلة القلب بسرعة.

ويعد الزيتون والأفوكادو من المواد المفيدة للقلب، لأنهما مصدر مهم للأحماض الدهنية النباتية سهلة الهضم. ويساعد البنجر (الشمندر) في تحسين الأوعية الدموية ويحميها من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الاضطرابات.

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ويشير الخبراء إلى ضرورة تناول الخضروات الورقية على شكل سلطات مختلفة يوميا. فالسبانخ مثلا تحتوي على حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ولها تأثير إيجابي في جدران الأوعية الدموية ومكونات الدم.

وتساعد منتجات الألبان على تحسين صحة القلب، حيث أن تناولها يساعد في استقرار ضغط الدم. كما يعتبر الأطباء البقول، الغنية بمواد مضادة للكوليسترول، من أهم المواد الغذائية لحماية القلب.

المصدر: ميديك فوروم