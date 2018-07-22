سوبشاك تكشف سرّ إنقاص وزنها

قالت كسينيا سوبشاك المنافسة السابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إنها التقت بمدرب مُلهم، وأنها مرتاحة جدا معه في تدريبات إنقاص الوزن.

وأضافت سوبشاك:" أدركت معه أخيرا أن أهم شيء في عملية إنقاص الوزن أن تصغي لنفسك".

وأوضحت مقدمة البرامج التلفزيونية كسينيا سوبشاك أنها من محبي السهر، ولا تخلد للنوم قبل الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وفي الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل تبدأ بالبحث عن أي شيء تأكله، بالرغم من أن صديقاتها ينصحنها باستمرار بعدم أكل وشرب أي شيء بعد الساعة السابعة مساءً.

وتابعت سوبشاك: وعندما التقيت بمدربي الجديد قال لي إذا تشعرين بأنك في وضع مريح جراء الأكل في ساعات متأخرة، فعليك أن تلغي وجبة الإفطار، وتركزي على وجبة الغداء وأن تحتوي وجبة العشاء على البروتينات فقط ويكون موعدها قبل النوم بأربع ساعات.

وأضافت:" وها أنا بعد مرور شهر أصبحت أشبه الإنسان وليس الخنزير المُسمن".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا