التصوير المقطعي بالكمبيوتر قد يسبب سرطان الدماغ

أكد علماء من هولندا على أن إشعاع التصوير المقطعي بالكمبيوتر يمكن أن يسبب الإصابة بسرطان الدماغ.

نشر العلماء الهولنديون نتائج دراستهم في مجلة National Cancer Institute، التي جاء فيها، بعد دراسة بيانات 168394 لأطفال خضعوا للتصوير المقطعي بالكمبيوتر خلال أعوام 1979- 2012 استنتجوا وجود علاقة بين التعرض لإشعاع التصوير المقطعي في مرحلة الطفولة وظهور سرطان الدم والدماغ لاحقا، حيث اكتشفوا أن خطر ظهور الأورام السرطانية يزداد عند هؤلاء الأطفال مرتين ونصف من المتوقع.

يقول الباحثون "توجد علاقة متبادلة بين الإشعاع وأورام الدماغ الحميدة والخبيثة على حد سواء".

ويشير الباحثون إلى أن مسألة ازدياد خطر الإصابة بالسرطان بسبب جرعات منخفضة من الإشعاع الطبي، تحتاج إلى دراسة مفصلة ودقيقة مع أخذ جميع العوامل بنظر الاعتبار، وهذه مشكلة معقدة جدا.

ومع ذلك يؤكدون على أن نتائج دراسات سابقة تشير إلى أن إشعاع التصوير المقطعي بالكمبيوتر يزيد من خطر الأورام الدماغية.

إقرأ المزيد

أما بشأن سرطان الدم، فقد استنتج العلماء بأن التصوير المقطعي بالكمبيوتر أقل تأثيرا في نخاع العظم، حيث لا توجد بيانات تشير إلى الإصابة بسرطان الدم بسبب التعرض لإشعاع التصوير المقطعي بالكمبيوتر.

المصدر: وكالات