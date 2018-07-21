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علماء: الماريغوانا قد تحارب السرطان

الصحة

علماء: الماريغوانا قد تحارب السرطان
Gettyimages.ru KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
علاج "غير متوقع" قد يحارب السرطان!
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بعد مراجعة 100 دراسة سابقة، زعم علماء المركز الطبي في جامعة روستوك الألمانية أن المواد الكيميائية في عقار الماريغوانا يمكن أن تقاوم السرطان.

وتعترف المراجعة البحثية الجديدة بأن الماريغوانا لها "تأثيرات مضادة للسرطان"، ويقول العلماء إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث على المرضى لتأكيد النتائج.

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي اقتربت فيه حكومة بريطانيا اليوم من إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي، بعد سنوات من الضغط من قبل الناشطين.

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وقال الباحث في الدراسة، البروفيسور بوركارد هينز: "ما تزال هناك حاجة إلى أدوية إضافية مضادة للسرطان. وتشير البيانات إلى أن الماريغوانا تحدث تأثيرات مضادة للسرطان على عدة مستويات من تطور المرض، وهناك حاجة ملحة الآن لإجراء دراسات سريرية للبحث في تأثير الماريغوانا على نمو السرطان".

وأظهرت دراسة سابقة أن الحشيش يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية للعلاج من السرطان، مثل الغثيان، ولكنه يساعد أيضا في مكافحة المرض مباشرة.

ويقول العلماء إن phytocannabinoids يمكن أن تحفز بشكل فعال المخ ونظام المناعة والجهاز الهرموني لمقاومة الأورام.

ونُشرت الدراسة في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة.

المصدر: ديلي ميل

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