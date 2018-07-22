ملعقة صغيرة من السكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار السن

أكد بحث بريطاني جديد أن ملعقة من السكر يمكن أن تعزز ذاكرة كبار السن، من خلال توفير الطاقة للدماغ، ما يجعلهم يشعرون بدافع أكبر للعمل بجد ويمنحهم ثقة أكبر بالنفس.

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ويشير الباحثون من جامعة وُرِك إلى أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في صياغة توصيات غذائية للأشخاص الذين يحاولون تحسين أداء أدمغتهم خلال فترة الشيخوخة.

وقال خبراء في الجامعة إن كمية صغيرة من السكر يمكن أن تحسن الذاكرة في سن 65 عاما، وتحفز المسنين للعمل بجد وتضعهم في حالة مزاجية جيدة. وقالوا إن الطاقة قصيرة الأمد، المتمثلة في مستويات مرتفعة من السكر في الدم، يمكن أن تكون عاملا مهما في تشجيع كبار السن على أداء بعض المهمات.

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ووجد الباحثون أن شرابا يحتوي ملعقة صغيرة من الغلوكوز، يحسن الذاكرة والمزاج والتركيز لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مقارنة مع أولئك الذين يشربون المحليات الاصطناعية.

في حين أن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، والذين حصلوا على المشروب نفسه، لم يشعروا بتحسن مزاجهم وذاكرتهم.

ويوضح الباحثون أن المحاولات الجادة لأداء المهام الصعبة لدى كبار السن، هي وسيلة رئيسية لتجنب تدهور الدماغ، ويمكن أن يكون السكر وسيلة لتحفيز الناس على الاستمرار في تحدي أنفسهم.

ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الطاقة على تفاعلات الدماغ، وبذلك يمكنهم تطوير إرشادات وتوصيات غذائية ملائمة لكبار السن، من أجل تفادي الأمراض المتعلقة بالشيخوخة.

المصدر: ديلي ميل