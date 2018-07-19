ما هي فصيلة الدم البشري المفضلة لدى البق؟

إذا كنت ممن يمتلكون فصيلة الدم "A" فقد يكون من الأفضل أن تتجنب المشي في الغابات، حيث أشارت دراسة فريق علماء من التشيك إلى أن أصحاب هذا النوع من الدماء أكثر عرضة للدغات القراد.

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وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد أن استخدموا عينات من فصائل الدم المختلفة "A" و"B" و"AB" و"O" على طبقة من ورق الترشيح في طبق بتري في المختبر، ثم وضعوا حشرة القراد على الورق وتتبعوا حركاتها لمدة دقيقتين.

وتم تكرار هذه التجربة مئات المرات مع عدة حشرات قراد، في جامعة ماساريك على بعد 206 كلم من العاصمة براغ. وتوصل العلماء إلى أن 36% من البق بدأ في امتصاص الدم من النوع "A"، بينما كانت فصيلة الدم "B" أقل جذبا للحشرات حيث اختارته 15% فقط منها.

وقالت الباحثة الرئيسية ألينا زاكوفسكا، من جامعة ماساريك، إن هذا يعني أن "فصيلة دم الفرد يمكن أن تكون أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بلدغة القراد وانتقال الأمراض الخطيرة، ويجب عدم التقليل من شأنها".

يذكر أن هذه الحشرات الطفيلية الصغيرة التي تتغذى على دماء البشر والثدييات الأخرى، تتواجد عادة في الغابات، ويمكنها أن تحمل مجموعة من البكتيريا بما في ذلك التي تسبب مرض لايم المميت، حيث يعتقد بإصابة 17% من القراد بالبكتيريا التي تسبب هذا المرض.

المصدر: ذي صان