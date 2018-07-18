منتجات السلايم الشهيرة تهدد الأطفال بالعقم مستقبلا

كشفت دراسة جديدة أن منتجات السلايم التي اكتسبت شهرة كبيرة لدى الأطفال منذ العام 2017، قد تعرضهم لخطر العقم في المستقبل، بسبب احتوائها على مستويات مفرطة من البورون.

وتحتوي لعبة السلايم على مستويات تفوق بأربعة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من البورون، وهو مادة كيميائية يمكن أن تسبب التهيج والإسهال والقيء، وقد اكتسبت اللعبة شعبية كبيرة، العام الماضي، بعد مقاطع فيديو لها انتشرت بشكل فيروسي على يوتيوب وإنستغرام.

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وكشفت الدراسة أن هذه الألعاب قد تلحق الضرر بالأطفال في المستقبل وتسبب لهم العقم، كما يمكنها أن تسبب الأذى للأطفال الذين لم يولدوا بعد، حيث تتعرض أمهاتهم أثناء الحمل لهذه المادة الكيميائية.

وفي الاتحاد الأوروبي، يعد الحد الأقصى للاستخدام الآمن للبورون 300 ملغ/ كلغ، فيما كشفت الاختبارات تجاوز 8 من أصل 11 منتجا الحد المسموح به، وقد تم شراء الألعاب الـ8 من متجر أمازون، الذي قام الآن بإزالة المنتجات من الموقع.

وعثر على أعلى مستوى من البورون في منتج "Toysmith Jupiter Juice" الذي كان يحتوي على 1400 ملغ/ كلغ.

وحذر الخبراء أولياء الأمور من منتجات السلايم، وحثوهم على التعامل مع هذه الألعاب "بحذر"، خاصة عقب العثور على مستويات تفوق المستوى المسموح به من المادة الكيميائية في منتجات العلامة التجارية "CE"، التي يعتقد بأنها تتفق مع معايير السلامة والصحة وحماية البيئة للمنتجات المباعة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

المصدر: RT