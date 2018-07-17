 
مباشر

دراسة: التعلم يغير بنية الدماغ

الصحة

دراسة: التعلم يغير بنية الدماغ
youtube/ MeditationRelaxClub - Sleep Music & Mindfulness
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kisq

كشفت دراسة للعالم، لوتز جانكي، من جامعة زيورخ السويسرية أن التعلم والممارسات اليومية تؤثر على البنية التشريحية للدماغ.

وتوصل العالم إلى تلك النتائج بعد دراسة شملت أكثر من 500 شخص، قام خلالها بمراقبة البنية التشريحية لأدمغتهم، ومعرفة الممارسات اليومية والهوايات التي كانوا يتبعونها طيلة حياتهم.

إقرأ المزيد
هل يكون الشمبانزي مفتاح فهم العقل البشري؟ هل يصبح الشمبانزي مفتاح فهم العقل البشري؟

وأوضحت الدراسة أن كل هواية أو نشاط فيزيائي أو فكري يمارسه الإنسان أو يتعلمه، كعزف الموسيقى أو القراءة، تترك أثرها على بنية طبقات الدماغ وتلافيفه، وأن كل منطقة في الدماغ تنمو وتطور خلاياها وقدراتها وفقا لتلك الممارسات.

كما أن بنية الدماغ تختلف من شخص لآخر، وهذا الاختلاف يشبه ذلك الموجود في بصمات الأصابع عند البشر، لذا من الممكن أن يعتمد مستقبلا لتمييز الأشخاص.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أمريكا تضغط على تركيا لوقف شراء منظومة S400 الروسية، فهل تبتز واشنطن أنقرة؟