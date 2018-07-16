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قرار قضائي: منتجات Johnson & Johnson تسبب السرطان!

الصحة

قرار قضائي: منتجات Johnson & Johnson تسبب السرطان!
Globallookpress
منتجات جونسون آند جونسون تسبب تطور السرطان
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أصدرت هيئة المحلفين في محكمة بمدينة سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية قرارا يعتبر منتجات شركة Johnson & Johnson الأمريكية مسببة للسرطان، وحكمت بدفع تعويض للمتضررين منها.

وقرر المحلفون بعد التأكد من أن شركة جونسون آند جونسون تنتج بضائع محتوية على مواد مسرطنة، تغريمها مبلغ 4 مليارات و690 مليون دولار كتعويض لعشرين امرأة، رفعن دعوى قضائية ضد الشركة، حيث تضررن من استخدام منتجات الشركة. ووفقا لهن، تحتوي منتجات شركة جونسون آند جونسون على غبار الأسبستوس المسرطن الذي يحفز تطور سرطان المبيض.

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وعقب قرار هيئة المحلفين، هبطت قيمة أسهم الشركة بنسبة 1.4% بحسب بلومبيرغ. وقد اعتبرت الشركة قرار هيئة المحلفين "غير عادل وجائر". ومن جانبهم، يؤكد ممثلو الشركة أن منتجاتها لا تسبب السرطان، وأضافوا أنهم سيطعنون في القرار ويعملون على إلغائه.

يذكر أن هذا ليس أول حكم يصدر ضد الشركة بشأن منتجاتها المسرطنة. فقبل سنتين، أصدر القضاء حكما على الشركة بدفع مبلغ 72 مليون دولار كتعويض لعائلة المواطنة، جاكلين سولتر فوكس، التي توفيت بالسرطان لأنها كانت تستخدم منتجات الشركة. وكان هذا أول حكم يصدر ضد جونسون آند جونسون.

 المصدر: رامبلر

// 26.06.2018 по тикету 15478

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