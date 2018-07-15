كم خطوة علينا السير يوميا للمحافظة على الصحة؟

أكدت مسؤولة طب الشيخوخة في وزارة الصحة الروسية، أولغا تكاتشيفا، ضرورة مراقبة الإنسان لنشاطه البدني باستمرار.

ودعت تكاتشيفا، في حديث خاص لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم إلى المشي 10 آلاف خطوة على الأقل في اليوم.

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كما نوهت تكاتشيفا إلى أهمية الرياضة في دعم الصحة البدنية والوقاية من الأمراض، وأكدت على ضرورة مراقبة النشاط البدني بشكل يومي، والمشي السريع 40 دقيقة في اليوم، والسباحة مرتين في الأسبوع على الأقل أو ركوب الدراجة الهوائية.

وأشارت تكاتشيفا إلى أهمية التخلي عن العادات السيئة في الطعام ومراقبة النظام الغذائي والابتعاد عن الإكثار من الملح والسكر وتناول 5 وجبات طعام يوما، والإكثار من الخضار والفواكه في النظام الغذائي، ما يكفل الحفاظ على صحة الإنسان دون أمراض خطيرة لسنوات.

المصدر: لايف. رو