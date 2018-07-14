مبيد حشري "ينشر" السرطان في أمريكا!

رفع 5 آلاف مواطن أمريكي دعاوى قضائية ضد شركة لإنتاج المواد الكيميائية المستخدمة في المبيدات الحشرية بسبب خطر منتجاتها على الصحة.

وذكرت مجلة "Business Inside" أن الدعاوى رفعت ضد شركة "Monsanto Co"، المنتجة لمبيد "Roundup" الحشري، المستخدم ضد الآفات النباتية، والذي يؤدي إلى الإصابة بالأورام الخبيثة.

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وتتضمن 400 من الدعاوى تأكيدات على أن المبيد الحشري المذكور يسبب ظهور أورام الغدد اللمفاوية.

ووفقا للخبراء، فإن مادة الغليفوسات التي تدخل في تركيب "Roundup"، تعتبر واحدة من أكثر المبيدات الحشرية سمية وتسبب السرطان.

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ومن اللافت للنظر أن وكالة حماية البيئة الأمريكية أكدت، عام 2017 بعد عامين من البحوث العلمية، أن الغليفوسات مادة آمنة وصالحة للاستخدام في المبيدات الحشرية المستخدمة لمعالجة المحاصيل الزراعية، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أدرجت الغليفوسات ضمن المواد الضارة بصحة الإنسان.

لكن إدارة شركة "Monsanto Co" تعتقد أنه لا علاقة بين انتشار السرطان وتركيبات مبيداتها الحشرية، بعد أن تأكدت من سلامة المبيد من خلال 800 دراسة مختلفة.

وتعتزم الشركة الدفاع عن نفسها في المحكمة لإثبات براءتها، لكن خسارة الدعوى ستكلفها عدة مليارات من الدولارات.

المصدر: لايف. رو