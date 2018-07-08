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ما فائدة الحلمتين لدى الرجل؟

الصحة

ما فائدة الحلمتين لدى الرجل؟
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من البديهي معرفة فوائد وجود الحلمتين لدى النساء، وأهمها إرضاع الأطفال بالحليب بعد الولادة، ولكن ما فائدتها لدى الرجال، أو أن وجودها عديم الفائدة؟

وهنا نذكر أن الجنين في عمر 4-5 أسابيع يطور ما يسمى بمجاري الحليب بغض النظر عن جنسه، حيث عند نموه يتطور الصدر لدى الأنثى ليكبر وينشئ مجاري الحليب، بينما تبقى مجرد حلمتان عديمتا الفائدة لدى الذكر باستثناء بعض الدراسات، التي تقول أنها تساعد الرجل على الوصول إلى النشوة الجنسية.

وبالتفصيل نذكر أنه في الأسابيع الأولى من الحمل، يتطور نمو الجنين الجسدي حسب "النمط النسائي" على مستوى الأعضاء التناسليّة وحلمات الصدر. ولكن بعد مرور شهرين، يساهم هرمون التستوستيرون الذكوري بتغيير عملية النمو في الأعضاء التناسلية كما خلايا الدماغ، لتغير تركيبته الجسدية الخارجية والداخلية وتميزه عن الأنثى.

وفي حلول هذا الوقت، تكون تلك الغدد الحليمية قد سبق وتكونت، مشكّلة الحلمتين لدى الذكور والإناث على السواء.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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